Avellino, gli auguri del Sindaco Festa: sia un Natale di amore e famiglia" Il messaggio del sindaco di Avellino

"Che ognuno di voi possa vivere in questa Vigilia di Natale il senso vero della famiglia e tutta l’intensità dell’amore dei propri cari", così il sindaco Gianluca Festa augura buon Natale alla comunità avellinese. Nella foto il primo cittadino mostra l'intimità di casa sua, dove sta trascorrendo la vigilia del Santo Natale. Oggi intanto lunga giornata di brindisi e aperitivi ad Avellino. Migliaia di persone in strada per il consueto scambio di auguri.