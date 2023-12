Capodanno con Antonello Venditti: "Cara Avellino sto arrivando" La star sui social: pronto a festeggiare il 2024 con voi

"Cara Avellino aspettami per un nuovo concerto la notte del 31 dicembre!Festeggeremo insieme l’arrivo del 2024". Così Antonello Venditti pochi minuti fa sul suo profilo social annuncia il suo concerto in piazza Libertà ad Avellino, per la lunga notte di San Silvestro. Sono previsti migliaia di fan e spettatori per lo show musicale , che partirà dalle 22.30 . Sarà grande musica ad Avellino, con l'arrivo a tarda notte di Luche'. Intanto fervono i preparativi in piazza,.dove da ieri è in allestimento il mega palco per accogliere le star della musica italiana.