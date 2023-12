Autismo, Festa-Unisa: "Ad Avellino un polo per ricerca e assistenza" Il sindaco e il rettore: "Così daremo risposte ai ragazzi e alle famiglie che soffrono"

Non solo il centro di Valle ma un vero polo per l'autismo ad Avellino in cui, sotto il coordinamento scientifico dell'Universita di Salerno, si fondono ricerca e assistenza. E' il progetto presentato dal sindaco Gianluca Festa e dal rettore Vincenzo Loia per sbloccare l'empasse che dura ormai da vent'anni.

“Così daremo finalmente una risposta alle famiglie dei ragazzi autistici - dichiara il primo cittadino - Siamo soddisfatti di questa soluzione perché avremo un polo di eccellenza, non solo in Campania. Le terapie saranno fornite attraverso operatori che saranno individuati dall'Unisa nei centri di eccellenza italiani. Quindi, non ci limiteremo a interazioni locali e regionali, ma amplieremo il nostro raggio d'azione”.

Il progetto prevede un centro di ricerca scientifica in via Morelli e Silvati e la costruzione di alloggi destinati ai ragazzi autistici e alle loro famiglie.

“L'interlocuzione – chiarisce Loia – non escluderà nessuno a partire dall'Asl. La nostra strategia coinvolgerà soggetti istituzionali, particolarmente connotati nell'aspetto assistenziale, e soggetti che contribuiscono all'aspetto scientifico. Siamo aperti a collaborazioni non solo con centri pubblici ma anche con centri di natura pubblico-privata. A disposizione del polo ci saranno il dipartimento di Farmacia, Medicina, Informatica, Ingegneria e Scienze motorie”.