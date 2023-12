Artigiani di comunità: confronto ad Avellino con Airoma e Di Donna Un documento che offre le linee guida per la catechesi in Italia

Artigiani di comunità, riflettori puntati sul documento dell'ufficio catechistico nazionale. Un incontro approfondimento quello promosso dall'azione cattolica italiana della diocesi di Avellino che vedrà la partecipazione di Domenico Airoma, procuratore della repubblica del capoluogo irpino e vice presidente del centro studi Rosario Livatino e Antonio Di Donna vescovo di Acerra e presidente della conferenza episcopale Campania. A moderare i lavori è stato scelto per la sua professionalità, esperienza e bravura il direttore di Otto Channel Tv Canale 16 e Ottopagine, Pierluigi Melillo. Previsti i saluti del vescovo di Avellino Arturo Aiello e della presidente dell'azione cattolica diocesana Maria Grazia Acerra.

L'incontro è in programma il prossimo 8 gennaio 2024 alle ore 18.00 nell'auditorium polo giovani di via Morelli e Silvati ad Avellino.

Artigiani di comunità, è un documento che offre le linee guida per la catechesi in Italia.

L'obiettivo è quello di definire nuovi strumenti di cui si avverte l’urgenza e il bisogno, ma soprattutto di ritornare a ciò che è essenziale: lasciarsi incontrare dal Dio della vita, che non smette di cercare la sua creatura amata, ha affermato nell’introduzione il cardinale Gualtiero Bassetti - è tempo di non procedere più da soli. Servono coralità, fraternità, decisioni condivise perché la proposta di annuncio e di catechesi non resti schiava di un modello sbiadito, abitudinario e opaco”.

Il segno di una comunità che coraggiosamente cerca di riflettere su se stessa. Il testo offre approfondimenti sulla catechesi e sulla figura del catechista.

Numerosi i contributi tra cui quello del Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della congregazione delle cause dei santi.