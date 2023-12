Centro Autismo, M.I.D: "Anche Babbo Natale ha trovato chiuso" "Un altro anno è passato e le promesse non sono state mantenute"

Centro per l’Autismo: “Anche Babbo Natale ha bussato ai cancelli del Centro di Valle ma ha trovato ancora chiuso”.

È passato ormai un altro anno ma le promesse anche recenti di Palazzo di Città non sono state purtroppo mantenute afferma il M.I.D.

Il Centro per l’Autismo di Valle è ancora chiuso e non ci è dato sapere o conoscerne le motivazioni, deluse altrettanto le promesse e aspettative fatte soprattutto alle famiglie dei ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico che dovranno usufruire dei servizi ma attendono ancora invano risposte circa l’affidamento ovviamente e indubbiamente attraverso bando pubblico pubblicato sul sito dell’Ente Comune per l’individuazione del soggetto terzo a cui sarà affidata la struttura e apertura, nemmeno Babbo Natale è riuscito purtroppo nella sua missione a consegnare questo dono alla città ma anche all’intera Provincia e Regione che attende da oltre venticinque anni di poter fruire di questa struttura.

Chissà se con il nuovo anno finalmente si potrà dare vita a questa struttura e se l’utenza ne potrà finalmente beneficiare conclude il M.I.D.