Centro Autismo, Giordano "Altro bluff di Festa, la struttura resterà chiusa" Il consigliere d'opposizione a muso duro sull'annuncio del primo cittadino

L’annuncio del sindaco Festa di voler far sorgere ad Avellino un polo per la ricerca e l’assistenza sull’autismo ha subito scatenato il dibattito politico. Per il consigliere d’opposizione del PD Nicola Giordano siamo di fronte all’ennesimo bluff del primo cittadino.

“Dopo l’aumento delle tasse il nuovo regalo del Sindaco GianlucaFesta agli avellinesi : Il Centro per l’autismo CHIUSO - scrive Giordano sui social. Questa mattina il Sindaco di Avellino al tavolo da gioco del Centro per l’Autismo ha calato il suo bluff. Il Comune non ha nessuna soluzione per la gestione della struttura di Valle e per questo annuncia di volerla "appaltare" all’Università di Salerno. Peccato che questo Ente non ha nessuna competenza per erogare prestazioni sanitarie alle persone affette da autismi.Anche il Rettore ha candidamente ammesso che dovrà rivolgersi all’ASL. Tutto questo - conclude Giordano - mentre l’ASL di Avellino ha da mesi un progetto finanziato per assicurare assistenza e cure alle ragazze e ragazzi autistici, ma non ha una struttura a disposizione.