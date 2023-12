Natale, i commercialisti di Avellino in campo per i più bisognosi Presentato il calendario solidale. Il ricavato alla Casa di accoglienza della Caritas

Natale di solidarietà per l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino con il calendario solidale 2024, fortemente voluto dal presidente Mario Lariccia e nato per sostenere la Casa di Accoglienza Mons. Antonio Forte di Avellino. Un modo per stare vicino a chi è in difficoltà ma anche, attraverso gli scatti, per promuovere le eccellenze del territorio irpino. “Abbiamo deciso di raccogliere l’appello di Monsignor Arturo Aiello che chiedeva uno scatto in avanti anche alla socieà civile - spiega Lariccia - Ci è parso doveroso fare qualcosa in occasione di queste feste. Lo abbiamo fatto con questo calendario che vuole anche mostrare le eccellenze e le tradizioni di questo territorio per valorizzarlo maggiormente”. Intanto i numeri della povertà in Irpinia sono in aumento e colpiscono ormai trasversalmente. “Siamo sul 10% della popolazione - afferma il vicedirettore della Caritas Don Vitaliano Della Sala - numeri in linea con quelli nazionali. Sempre più italiani bussano alla nostra porta, anche non disoccupati che però con il loro stipendio non riescono a far fronte alle incombenze sempre più pressanti di tutti i giorni”.