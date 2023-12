Capodanno ad Avellino con Venditti e Luche': in 20mila in piazza, ecco il piano Tre maxi schermo, varchi e strade chiuse: così Avellino si prepara per il concertone

Un maxi palco per le due star del Capodanno ad Avellino e una città blindata per consentire la festa. Avellino si prepara per il Concertone di Capodanno, da domenica mattina e fino a notte fonda la città si trasformerà in una grande location di diffusa di brindisi e musica. Si parte con gli aperitivi della vigilia, per continuare con l'attesissimo concerto di Capodanno con Antonello Venditti e Luchè.

"Abbiamo redatto un piano di sicurezza che ha soddisfatto la maggior parte delle esigenze - spiega l'assessore Giacobbe-. Le strade chiuse sono tutte adiacenti all'area del concerto, di piazza Libertà, dove sono previste 6 mila persone. Tuttavia, considerando l'intero corso Vittorio Emanuele, si stima una presenza di almeno 15 mila o 20 mila persone.

Abbiamo gestito gli aspetti legati all'afflusso di persone, coordinando ambulanze, steward, chiusura delle strade e dei negozi. I bar saranno aperti, insieme a tutte le strutture che possono essere utili, come i bagni chimici. Questo piano è in gran parte una riproposizione di quanto messo in campo e con successo il'16 agosto. Non ci sono raccomandazioni particolari, poiché il piano si è dimostrato efficace. Tuttavia, suggeriamo ai cittadini di evitare l'uso di fuochi d'artificio lungo il corso Vittorio Emanuele, in considerazione degli eventi e della presenza di persone. Sebbene ci sia un'ordinanza a riguardo, dipende dalla sensibilità dei cittadini rispettarla. Inoltre anche il Pronto Soccorso del Moscati è in preallerta per far fronte a qualsivoglia emergenza. Saranno tre i maxi schermo da sistemare due al corso e uno nei pressi del Banco di Napoli".