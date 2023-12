Air, dal primo gennaio abbonamenti mensili solo in digitale AIR Campania chiude l’anno con il 47% in più di biglietti venduti sull’app di Unico

AIR Campania, azienda di trasporto pubblico su gomma, è prima su scala regionale per vendita di titoli di viaggio digitali.

A certificarlo i dati rilasciati da UnicoCampania, il Consorzio che riunisce le quattordici aziende di Tpl e che si occupa della gestione della tariffazione per il trasporto pubblico locale in regione. Il report conferma per tutto il 2023 l’andamento positivo di AIR Campania, che chiude l’anno con il 47% in più di biglietti venduti sull’app di Unico rispetto all'anno precedente e si attesta al primo posto tra le società consorziate.

Tra i titoli digitali acquistati dai viaggiatori, al primo posto quelli per la linea extraurbana Napoli-Avellino, che fanno registrare vendite pari al 27.7%. Seguono l’urbano Avellino, con una fetta di mercato che vale l’8.9%, e l’urbano Caserta (6.9%), dato che consolida la fidelizzazione sul territorio. Subito dietro le vendite dei biglietti per la linea extraregionale Napoli-Foggia (6.5%).

I biglietti di corsa semplice restano la soluzione preferita dai viaggiatori, ma a conferma di una domanda di mobilità in continua crescita ed evoluzione nel 2023 sono raddoppiate le vendite degli abbonamenti mensili, titolo che dal 1° gennaio 2024 sarà possibile acquistare solo su Smart Card e sulle app di AIR Campania e UnicoCampania. Come annunciato dal Consorzio con la campagna “Nulla si distrugge, tutto si trasforma”, con il nuovo anno, infatti, scompariranno gli abbonamenti mensili su supporto magnetico. Una novità introdotta da UnicoCampania a vantaggio dell’utenza e che darà il suo ulteriore contributo anche in termini di sostenibilità ambientale.

«Il nostro impegno è aumentare l’efficienza dei servizi. Le vendite su app sono la conferma di come l'innovazione tecnologica contribuisca positivamente a garantire un'esperienza di viaggio efficiente e sostenibile, consentendo agli utenti di utilizzare uno strumento semplice, sicuro e veloce per l’acquisto dei biglietti», ha dichiarato l’amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia.