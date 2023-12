Concerto di Capodanno ad Avellino, strade con divieti e ztl: ecco dove Per l'intera giornata di domenica 31 dicembre le ordinanze del Comune

Il Comune di Avellino ha diffuso le ordinanze per disciplinare traffico e le strade a traffico limitato per la giornata di domenica 31 dicembre in occasione del concertone di Capodanno con Venditti e Luché.

La Polizia municipale ha emanato un’ordinanza che prevede:

Dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione:

–il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Matteotti;

— Il divieto di sosta su ambo i lati di via Due Principati nel tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con Piazza Libertà;

–il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, in via Partenio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mazzas e l’intersezione con Piazza Garibaldi;

— il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, su ambo i lati di Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio;

Dalle ore 13.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione:

–il divieto di circolazione in Via Matteotti;

— il divieto di circolazione in Via Mancini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Verdi e l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele;

— il divieto di circolazione in Via Vasto nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Campane e l’intersezione con Via Mancini;

–il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in via Campane nella direzione di marcia di via Partenio;



Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione:

— il divieto di circolazione in Via De Sanctis;

— il divieto di circolazione in Corso Europa nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Matteotti all’intersezione con Via Zigarelli;

— Il divieto di circolazione in via Zigarelli per i veicoli provenienti dalla rotatoria e diretti verso Corso Europa;

— il divieto di circolazione in Piazza della Libertà nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Due Principati e l’intersezione con Via Rifugio;

— il divieto di circolazione in Via Generale Cascino;

— l’obbligo di svolta a destra all’intersezione Via Ferriera – Via Generale Cascino per i veicoli provenienti da Via Due Principati;

–il divieto di circolazione in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio;

— l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Piazza della Libertà – Via Rifugio per i veicoli provenienti da Via Trinità.