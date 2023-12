Capodanno ad Avellino, il sindaco Festa vieta botti e petardi Ordinanza in vigore dalle 20 di domani sera fino alle 4 di notte

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha emesso un’ordinanza con la quale viete l’utilizzo di fuochi pirotecnici, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere, su tutto il territorio comunale. Sono previste pesanti sanzioni per i trasgressori. Le multe possono arrivare fino a 500 euro.

O R D I N A

il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere, su tutto il territorio comunale, dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 04.00 del 1 gennaio 2024.

D I S P O N E

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva. Alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza. Le violazioni alla presente ordinanza, si sensi dell’art. 7 bis D.Lgs n. 267/2000, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981 e ss. modifiche ed integrazioni con successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 legge citata. La presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale deiCarabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando della Polizia Municipale.

AVVISA

che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.