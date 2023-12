Evento di Capodanno ad Avellino: tutte le info su parcheggi, viabilità e ledwall In piazza Libertà previsto uno spazio destinato a 15 disabili motori

L’elenco dei parcheggi disponibili, l’area dedicata ai disabili, i ledwall per un’ulteriore diffusione dei concerti di Antonello Venditti e di Luchè, i provvedimenti sulla viabilità: ecco tutte le info utili per poter godere appieno del grande evento di Capodanno organizzato dal Comune di Avellino per salutare in tranquillità il 2023 e brindare tutti insieme al 2024.

I PARCHEGGI

Centinaia e centinaia di posti auto intorno al centro cittadino si aggiungono agli stalli già presenti sulle strisce blu. A Campetto Santa Rita, sono disponibili circa100 posti, 88 nel parcheggio coperto del teatro “Carlo Gesualdo, 100 nell’autorimessa coperta di Palazzo di Città (raggiungibile girando a destra da via Generale Cascino), 30 nel piazzale antistante il Comune, 400 posti nel parcheggio privato su due livelli al coperto del centro commerciale “Vivendi”, 32 nell’area di sosta di Largo Ferriera, 242 posti a Piazza Kennedy, 40 nel parcheggio dell’ex Asilo Patria e Lavoro (accedendovi da via Terminio).

I DIVERSAMENTE ABILI

A ridosso del grande palco allestito a Piazza Libertà, l’Amministrazione comunale ha delimitato uno spazio destinato a 15 disabili motori. Altrettanti posti sono dedicati ai relativi accompagnatori. L’area, alle spalle della fontana centrale, potrà essere raggiunta e occupata attraverso un percorso dedicato, in ordine cronologico di arrivo, dunque senza prenotazione.

I LED WALL

Per consentire una maggiore diffusione delle performance dei grandi artisti ingaggiati, appositi ledwall saranno in funzione nel cuore del centro città: a via Matteotti e lungo Corso Vittorio Emanuele.

LA VIABILITA’

In considerazione del grande afflusso di persone previsto e per meglio disciplinare il traffico, la Polizia municipale ha emanato apposita ordinanza.

Dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2023, a fine manifestazione: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Matteotti; divieto di sosta su ambo i lati di via Due Principati nel tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con Piazza Libertà; divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, in via Partenio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mazas e l’intersezione con Piazza Garibaldi, il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, su ambo i lati di Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio.

Dalle ore 13.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione: divieto di circolazione in Via Matteotti; divieto di circolazione in Via Mancini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Verdi e l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele; divieto di circolazione in Via Vasto nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Campane e l’intersezione con Via Mancini; divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in via Campane nella direzione di marcia di via Partenio.

Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione: divieto di circolazione in Via De Sanctis; divieto di circolazione in Corso Europa nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Matteotti all’intersezione con Via Zigarelli; divieto di circolazione in via Zigarelli per i veicoli provenienti dalla rotatoria e diretti verso Corso Europa; divieto di circolazione in Piazza della Libertà nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Due Principati e l’intersezione con Via Rifugio; divieto di circolazione in Via Generale Cascino; obbligo di svolta a destra all’intersezione Via Ferriera – Via Generale Cascino per i veicoli provenienti da Via Due Principati; divieto di circolazione in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio; obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Piazza della Libertà – Via Rifugio per i veicoli provenienti da Via Trinità.