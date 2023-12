Concerto di Capodanno, Antonello Venditti è già arrivato ad Avellino Previsti due ledwall all'incrocio di via Matteotti

E' arrivato nel primo pomeriggio ad Avellino, Antonello Venditti. Il cantautore romano, con il suo staff, uscito al casello Avellino Ovest, ha fatto tappa al distributore di benzina di fronte il Movieplex, prima di dirigersi al suo hotel del centro città.

Tutto pronto in piazza della Libertà, più di 80 persone tra staff e operatori per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione. Verranno installati, come disposto dal questore Nicolino Pepe, dopo l'incontro in prefettura, due ledwall, all'incrocio di via Matteotti, uno rivolto verso il corso e l'altro verso il monumento dei Caduti.