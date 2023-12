Capodanno Avellino, dalle ore 10 strade chiuse e divieti per brindisi e concerto Scattano le chiusure in più punti della città: stanotte previste 15mila persone

Avellino è blindata oggi, per gli aperitivi della Vigilia e Concertone di Capodanno, con Antonello Venditti e Luchè. Super lavoro per il Comune e forze dell'ordine per il previsto arrivo in strada di oltre 15mila persone in nottata. Locali aperti, strade chiuse e sforzo logistico enorme per garantire la festa. Dalle ore 10 scattano i primi divieti e chiusure e la polizia municipale predica l'osservanza delle regole, per garantire il migliore degli svolgimenti all'evento. Il Comune di Avellino ha diffuso le ordinanze, per disciplinare traffico e sicurezza in occasione del concertone di Capodanno con Venditti e Luché. Ma si parte dunque già stamane perchè ci sarà il primo assalto a bar e locali, per i consueti brindisi della vigilia di Capodanno tra via Matteotti, piazza Libertà, Corso Vittorio Emanuele e Via Mancini come anche in via Scandone. Qui la mappa dei divieti, ma ogni bar accoglierà persone per brindare l'addio al 2023. Intanto la Polizia municipale ha emanato un’ordinanza che prevede:

Dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione:

–il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Matteotti;

— Il divieto di sosta su ambo i lati di via Due Principati nel tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con Piazza Libertà;

–il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, in via Partenio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mazzas e l’intersezione con Piazza Garibaldi;

— il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, su ambo i lati di Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio;

Dalle ore 13.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione:

–il divieto di circolazione in Via Matteotti;

— il divieto di circolazione in Via Mancini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Verdi e l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele;

— il divieto di circolazione in Via Vasto nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Campane e l’intersezione con Via Mancini;

–il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in via Campane nella direzione di marcia di via Partenio;



Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione:

— il divieto di circolazione in Via De Sanctis;

— il divieto di circolazione in Corso Europa nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Matteotti all’intersezione con Via Zigarelli;

— Il divieto di circolazione in via Zigarelli per i veicoli provenienti dalla rotatoria e diretti verso Corso Europa;

— il divieto di circolazione in Piazza della Libertà nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Due Principati e l’intersezione con Via Rifugio;

— il divieto di circolazione in Via Generale Cascino;

— l’obbligo di svolta a destra all’intersezione Via Ferriera – Via Generale Cascino per i veicoli provenienti da Via Due Principati;

–il divieto di circolazione in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio;

— l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Piazza della Libertà – Via Rifugio per i veicoli provenienti da Via Trinità.