Capodanno con Venditti, fan in delirio già alle prove. Ecco il piano viabilità Start alle 22.15 sul palco di piazza Libertà

Nelle prove del primo pomeriggio ha gia entusiasmato il pubblico avellinese. Grande attesa per il concertone di Antonello Venditti in piazza Libertà. Dopo la mezzanotte si esibirà anche il rapper napoletano Luchè. Attesi in 15mila, strade adiacenti alla piazza chiuse e installati tre maxischermi lungo il Corso e via Matteotti. Grande attenzione soprattutto al piano viabilità. Ecco il dettaglio:

Dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2023, a fine manifestazione: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Matteotti; divieto di sosta su ambo i lati di via Due Principati nel tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con Piazza Libertà; divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, in via Partenio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mazas e l’intersezione con Piazza Garibaldi, il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, su ambo i lati di Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio.

Dalle ore 13.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione: divieto di circolazione in Via Matteotti; divieto di circolazione in Via Mancini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Verdi e l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele; divieto di circolazione in Via Vasto nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Campane e l’intersezione con Via Mancini; divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in via Campane nella direzione di marcia di via Partenio.

Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione: divieto di circolazione in Via De Sanctis; divieto di circolazione in Corso Europa nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Matteotti all’intersezione con Via Zigarelli; divieto di circolazione in via Zigarelli per i veicoli provenienti dalla rotatoria e diretti verso Corso Europa; divieto di circolazione in Piazza della Libertà nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Due Principati e l’intersezione con Via Rifugio; divieto di circolazione in Via Generale Cascino; obbligo di svolta a destra all’intersezione Via Ferriera – Via Generale Cascino per i veicoli provenienti da Via Due Principati; divieto di circolazione in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio; obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Piazza della Libertà – Via Rifugio per i veicoli provenienti da Via Trinità.