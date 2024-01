Avellino, primo nato 2024 alla Malzoni: benvenuto Armando È nato due minuti dopo la mezzanotte il primo nato del nuovo anno

Si chiama Armando, ed è venuto alla luce esattamente due minuti dopo la mezzanotte di Capodanno. È lui il primo nato del 2024 in Irpinia e, salvo altri primati in cliniche o ospedali della regione, di tutta la Campania. Ma non solo, si guarda anche al resto del Paese, per capire se il bellissimo neonato di Mercogliano abbia messo a segno un primato assoluto, a livello nazionale. Felicissima e bellissima mamma Luana l'ha subito abbracciato, tra i sorrisi e auguri doppi per l'ingresso nel nuovo anno, di tutta l'equipe medica e sanitaria che l'ha assistita premurosamente. In sala parto ad affiancarla il dottore Gianmarco Miele, che ha assistito la dolce neomamma e il bellissimo bambino nel momento più prezioso della vita. "Siamo felicissimi di aver "brindato" al nuovo anno nel modo più bello, con l'arrivo di questo splendido bebè - spiega il dottore Miele-. Al piccolo Armando , ai suoi genitori facciamo un augurio dolcissimo di un futuro radioso e carico di gioia e amore".

Con un peso di 4 chili e 280 grammi Armando è stato subito coccolato da tutti in corsia. Con il dottore Miele in sala parto ci sono state il medico anestesista, la dott.ssa Oppido, pediatra De Crescenzo, le ostetriche Savignano e Orlando, le infermiere pediatriche Fruncillo, Barbati, Sensale e Pirone, oss Barchiesi e Celli.