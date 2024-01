Festa saluta il nuovo anno con Venditti: "Nel 2024 Avellino spiccherà il volo" Migliaia di persone in piazza Libertà per il concertone di Capodanno

Avellino ha salutato il 2023 e dato il benvenuto al 2024 con le canzoni senza tempo di Antonello Venditti. Più di diecimila persone si sono riversate in piazza Libertà e nelle strade adiacenti per seguire il concertone di Capodanno organizzato dall'amministrazione comunale. Un'ora e mezza di repertorio intramontabile per accompagnare la città fino al brindisi della mezzanotte Dopo la mezzanotte si è esibito anche il rapper napoletano Luchè, trascinando il pubblico fino a notte fonda.

Sul palco, raggiante il sindaco Gianluca Festa. "L'emozione straordinaria nel guardare il muro umano del pubblico presente". Sono fiero - ha detto - di essere il sindaco di questa grandissima comunità". Antonello Venditti ha acceso le luci qui sul palco, ma noi abbiamo fatto la storia, perché l'Italia ha acceso le luci sulla nostra grande Avellino. Per il 2024, allacciate le cinture. Sarà l'anno in cui spiccheremo il volo e non ci fermerà nessuno".

“Gioiosa. Positiva. Luminosa. Innamorata. Ecco quattro aggettivi per descrivere Avellino questa sera” - ha aggiunto il vicesindaco Laura Nargi che su facebook ha scritto: “L’energia positiva che le migliaia di persone hanno riversato in piazza Libertà in questa notte meravigliosa mi ripaga del lavoro svolto in questi anni sempre con passione e ambizione verso la mia città. E adesso che abbiamo salutato così splendidamente il 2023 sono convinta che l’anno che verrà sarà ancora più esaltante, ricco di soddisfazioni e pieno di vitalità”.