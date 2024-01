Centro Autismo, Fiordellisi: "Una vergogna, servono risposte immediate" Il segretario Cgil: "Mi preoccupa l'idea di una gestione tutta sperimentale e farmacologica"

L'annuncio del sindaco Gianluca Festa di voler far partire ad Avellino un polo per la ricerca e l'assistenza sull'autismo continua a suscitare perplessità. L'ultima voce critica, in ordine di tempo, è quella del segretario generale della Cgil irpina Franco Fiordellisi, intervenuto a Ottopagine.it. “Mi preoccupa che la gestione dello spettro dell'autismo sia tutta sperimentale e farmacologica, affidata all'Università di Salerno. Il progetto del sindaco, per quanto legittimo e ambizioso, non dà certezze sull'apertura a stretto giro della struttura di Valle. C'è invece la necessità di dare risposte concrete e immediate alle famiglie dei ragazzi autistici. In città sull'autismo si sta consumando una vergogna. Non so quanto sia praticabile l'idea dell'Asl di insistere sull'ex ospedale Maffucci come struttura alternativa ma una soluzione va trovata e anche subito, mi sembra assurdo che il sindaco non se ne renda conto”.