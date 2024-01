Avellino, Festa conquista anche Venditti: "Questo me lo porto a casa" Duetti simpatici tra l'artista romano e il primo cittadino

L'entusiasmo e la soddisfazione del sindaco Festa e le battute di Antonello Venditti hanno dominato la scena dal grande palco di piazza Libertà nel capodanno avellinese. Oltre diecimila persone si sono riversate in strada per brindare insieme all'arrivo del 2024 sulle note intramontabili del cantautore romano. Festa ha parlato del 2023 come "dell'anno della svolta per la città. Ora, in questo 2024, spiccheremo definitivamente il volo". Quasi a fare da contraltare al protagonismo e allo show di Festa, le battute argute e sottili di Venditti indirizzate proprio al sindaco, cominciando con l'ironizzare sull'abbigliamento del primo cittadino e proseguendo in un repertorio estremamente simpatico. “Questo non poteva fare altro che il sindaco” oppure “stasera a questo me lo porto a casa”. Insomma dal palco duetti simpatici che hanno caratterizzato comunque una serata-evento per Avellino. “Una di quelle serate – per dirla alla Festa – che permettono alla città di riconquistare quel ruolo da capoluogo un pò smarrito negli ultimi tempi".