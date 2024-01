Una messa per ricordare Di Nunno, il sindaco innamorato di Avellino Appuntamento il 3 gennaio alla Chiesa di Costantinopoli alle ore 18

Nel nono anniversario della scomparsa di Antonio Di Nunno, il 3 gennaio alle ore 18:00 presso la Chesa di Costantinopoli, una santa messa verrà celebrata in suo suffragio. "I familiari e gli amici lo ricordano a quanti gli hanno voluto bene", si legge in un messaggio pubblicato in queste ore.