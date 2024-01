Dieci anni fa la scomparsa di Carla Mannese, un concerto al Duomo per ricordarla Appuntamento domani 3 gennaio alle 19 presso la Cattedrale di Avellino

Suscita ancora tanti rimpianti la prematura scomparsa di Carla Mannese, avellinese che ha lottato come tante donne dell'Amdos contro una malattia terribile. Domani alle 19 presso il Duomo di Avellino ci sarà un concerto fortemente voluto dai suoi familiari per tenere vivo il ricordo di una donna di grande intelligenza e con un forte temperamento che ha lasciato un esempio per tutti. Sono passati dieci anni dalla sua scomparsa ma Carla Mannese e il suo ricordo sono ancora presenti in quanti hanno avuto modo di conoscerla.