"Ho visto un palco da campagna elettorale. Basta con l'uomo solo al comando" Il consigliere Iandolo critico con Festa: "Troppi due milioni tra Ferragosto e Capodanno"

Piaccia o non mi piaccia, fa discutere l’investimento importante, in termini economici, dell’amministrazione comunale di Avellino per il concertone di Capodanno.

Il consigliere d’opposizione Francesco Iandolo è netto. “Che si dovesse festeggiare è innegabile, ma oggettivamente Festa ha esagerato con le spese. Due milioni tra Ferragosto e Capodanno sono davvero troppi. La crisi anche qui da noi sta mordendo il freno e onestamente mi sarei aspettato qualcosa in più per il sociale, per assistere le persone in difficoltà. Soprattutto se poi quel palco diventa luogo di campagna elettorale, beh, questo infastidisce davvero”.

Ma intanto il campo largo del centrosinistra si prepara a contrastare l’onda lunga di Festa, la sua grande popolarità, con l’avvocato penalista Benny De Maio che sarà presentato ufficialmente alla città venerdì 5 gennaio, al Viva Hotel. “Ci ritroviamo per la prima volta con un fronte coeso per contrastare la narrazione fantasiosa dell’uomo solo al comando. Quell’uomo che abbiamo visto sul palco del concerto di Capodanno e rispetto al quale serve un segnale forte di discontinuità”.