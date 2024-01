Avellino - Rocchetta, "Si segua l'esempio della Basilicata" Il movimento Insieme per Avellino e la Svimar chiedono di usare i fondi Pnrr per l'elettrificazione

Il movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia" e la "Svimar" chiedono a RFI ed alla Regione Campania di seguire l'esempio di quanto sta accadendo in Basilicata con l'elettrificazione da Rocchetta S. Antonio a Potenza, con fondi del PNRR.

Una tratta del genere non può essere tenuta fuori da ogni discorso di valorizzazione dei percorsi su ferro nelle aree interne del Sud Italia, come cerniera di congiunzione tra Tirreno ed Adriatico.

In questo caso rientra calzante la Avellino-Rocchetta, così da elettrificare nella sua interezza tutti i tracciati, compreso ovviamente quello che da Salerno passa per Avellino ed arriva a Benevento, il modo più veloce per arrivare all'alta velocità.