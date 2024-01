Avellino: a Corso Umberto riqualificazione ok, ma le strisce pedonali? La segnalazione dei residenti: “Le auto sfrecciano a velocità folle in alcune ore del giorno"

Il 2024 a Corso Umberto e Piazza Castello è iniziato nel segno della riqualificazione, un intervento che ha ridato lustro a una parte significativa del centro storico della città. Resta da chiedersi come rianimare il cuore antico di Avellino, ma questo è un altro discorso.

Per ora i residenti della zona ci segnalano un problema più serio, che rischia di avere conseguenze gravissime sotto il profilo della vivibilità. I lavori nella zona sono stati conclusi da tempo, ma ancora non si vedono strisce pedonali sulla strada.

“Questo è un problema – dicono gli abitanti della zona – perché soprattutto nel tratto in discesa le auto sfrecciano a folle velocità in alcune ore del giorno, nonostante il limite dei 30 chilometri orari segnalato sulla carreggiata”. C'è da sperare che quanto prima saranno effettuati questi interventi per la segnaletica orizzontale. Giriamo la segnalazione al sindaco Festa e all'ufficio traffico del comune che dovrebbe verificare la situazione che stanno vivendo gli abitanti e i commercianti di Corso Umberto.