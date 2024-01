Avellino, l'assessore Politi approva la pizza con l'ananas di Sorbillo L'assessore al brand Avellino posta video e commento

La sua pizza con l'ananas ha letteralmente spaccato l'opinione pubblica, con quella scelta audace di inserire come variante tra i condimenti il frutto esotico. La pizza con l'ananas di Gino Sorbillo ha suscitato reazioni intense e divergenti, tra entusiasti sostenitori e indignati tradizionalisti. Nelle ultime ore, Sorbillo ha fatto nuovamente scalpore presentando una variante ancora più audace: una pizza condita con ketchup "made in Naples". Questa combinazione insolita di sapori ha scatenato un vespaio di commenti, sia positivi che negativi, indirizzati al famoso pizzaiolo.

Molti si sono dichiarati "indignati" per l'utilizzo dell'ananas, considerato da alcuni un frutto incompatibile con la vera tradizione della pizza napoletana. Ma c'èanche chi abbraccia l'innovazione di Sorbillo, apprezzando la sua audacia nel mettere in discussione le convenzioni culinarie.

Tra i sostenitori più accesi di Gino Sorbillo figura Barbara Politi , assessore alla Promozione del brand di Avellino. In un divertente video condiviso sui social, l'assessore ha dichiarato: "Potevo non venire qui? Non si parla d'altro, di notte, ormai, sogno la pizza con l'ananas di Gino Sorbillo. Ormai si parla solo e soltanto della pizza con l'ananas. Di Gino Sorbillo e della sua pizza all'ananas. Mi sono catapultata". Politi ha accolto in modo positivo questa "nuova esperienza" culinaria, elogiando la creatività di Sorbillo.