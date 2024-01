Solidarietà ad Avellino, anche quest'anno torna la Befana in Pediatria Appuntamento domani, venerdì 5 gennaio, alle 9.45 all'ospedale Moscati

L’attenzione verso i bambini ha da sempre contraddistinto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e anche quest’anno il Comando di Avellino e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

saranno impegnati in attività che vedranno protagonisti i bambini in occasione della festività dell’Epifania. Quest’anno la visita in ospedale sarà anticipata al giorno 5 gennaio e, oltre ai bambini, la delegazione dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione, visiterà anche le degenti del reparto Breast Unit del Dott. Carlo Iannace. Pertanto venerdì 5 gennaio alle ore 9:45, con appuntamento all’ingresso principale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, avverrà la consegna di doni e calze della Befana al reparto Breast Unit e ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati".