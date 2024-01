Eurochocolate ad Avellino, Nargi organizza un confronto con i commercianti In programma giovedì 11 gennaio alle 15 nella Sala Consiliare

In vista dell'Eurochocolate che si terrà a febbraio nel capoluogo, lettera aperta inviata dalla vicesindaco Laura Nargi ai commercianti. Ecco il testo:

"Caro esercente,

nel 2024, Eurochocolate spegnerà le sue prime 30 candeline. Lo farà con una ricca programmazione, di caratura internazionale, che lo vedrà protagonista non soltanto a Perugia, ma anche in Giappone e nella nostra Avellino. La grande novità di quest’anno è proprio la settimana speciale in programma nel nostro capoluogo, dal 9 al 14 febbraio. Qui, per la prima volta, verrà organizzata una kermesse dedicata al Carnevale ed al Cioccolato, che si concluderà in concomitanza la giornata consacrata alla Festa del nostro Santo Patrono Modestino, ma anche a San Valentino e quindi all’amore ed agli innamorati.

Per l’occasione, Avellino si trasformerà nella porta di accesso al cioccolato di qualità per tutti i golosi e gli appassionati. Eurochocolate stringerà un legame speciale con il Sud d’Italia ed in particolar modo con il nostro capoluogo, quale capitale Nut Valley italiana per la produzione della nocciola e tra le prime tre province d’Italia per la trasformazione del cioccolato.

L’Assessorato alle Attività produttive del Comune di Avellino, da me coordinato, ha deciso di chiamare all’azione tutti i commercianti della città, per coordinare ogni genere di iniziativa che possa accompagnarla verso quello che si preannuncia come l’evento più prestigioso dell’anno appena cominciato. L’appuntamento è fissato per giovedì 11 gennaio, alle ore 15, nella Sala consiliare di Palazzo di Città. La sede istituzionale per eccellenza del Comune di Avellino, per un confronto tecnico ed operativo di grande valenza.

Gli obiettivi di questa iniziativa saranno molteplici e particolarmente ambiziosi:

• valorizzare il tessuto socio economico del territorio;

• rafforzare l’immagine di Avellino, che negli ultimi anni ha dato forti segnali di vivacità nel settore degli eventi;

• contribuire ad una positiva ricaduta in termini di flussi turistici su tutte le strutture ricettive, non solo in città ma nell’intera provincia;

• promuovere le produzioni locali ed in particolare quelle che sono più attinenti al mondo del cioccolato;

• esaltare il protagonismo dei produttori del comparto dolciario e le attività produttive della città.

Vogliamo rendere vincente l’edizione speciale di Eurochocolate che si svolgerà ad Avellino e favorire una sinergia costruttiva e funzionale alla buona riuscita dell’evento. Per farlo, occorre mettere a punto una strategia condivisa, capace di impostare un’offerta turistica, ricettiva, ricreativa e commerciale pienamente in linea conla manifestazione, per ogni tipologia di attività. E’ nostra intenzione valorizzare le peculiarità di ciascuna categoria commerciale, armonizzando la sua offerta con la grande opportunità rappresentata da Eurochocolate. Si tratta di un evento dalle infinite potenzialità, che porterà in città ospiti di grande prestigio, a cominciare da Iginio Massari, ed un afflusso di persone senza precedenti. Sono certa che tu voglia coglierle".