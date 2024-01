Avellino, Festa: "Riduzioni sui costi della mensa scolastica" Ogni alunno beneficerà di una riduzione pari a 47 centesimi.

Il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha annunciato con un post su facebook riduzioni nei costi della mensa scolastica: "Dal prossimo 8 gennaio il costo della mensa scolastica sarà più basso per tutti: l’avevamo promesso e l’abbiamo fatto.

Abbiamo stabilito l’esenzione totale per le famiglie residenti con un minore a carico in condizione di disabilità.

Non si pagherà nulla per il terzo figlio, nei nuclei familiari in cui altri due già usufruiscono della refezione.

Abbiamo anche innalzato il margine dell’ultima soglia di esenzione del 50%. Per le famiglie che presentano un Isee compreso tra 3.000 e 9.000 euro, la tariffa avrà un costo pari a soli 2,28 euro a pasto.

Ogni alunno beneficerà di una consistente riduzione, pari a 47 centesimi. Il singolo pasto costerà 4,55 euro rispetto ai precedenti 5,02.