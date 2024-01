L'influenza colpisce il candidato sindaco, salta la presentazione ad Avellino L'avvocato Benni De Maio bloccato a letto con febbre alta, tutto rinviato alla prossima settimana

Il picco di casi di influenza colpisce anche la politica. Salta la presentazione del candidato sindaco ad Avellino del campo largo di centro sinistra. L'avvocato Benni De Maio ha la febbre ed è bloccato a casa a letto. Stamane lo ha comunicato in via ufficiale ai rappresentanti dei partiti che avevano in programma la presentazione del candidato e del programma elettorale presso il Viva Hotel. De Maio si è detto rammaricato ma le sue condizioni di salute con febbre alta e tosse gli impediscono di uscire di casa. In una nota viene chiarito che "a breve sarà comunicata la nuova data di svolgimento della manifestazione pubblica promossa da Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra Italiana, SiPuò, APP e Controvento". Tutto rinviato almeno alla prossima settimana, con una avvertenza scaramantica: meglio evitare il martedì o il venerdì, non si sa mai.