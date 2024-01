Befana dei Vigili del Fuoco al Moscati: solidarietà in Pediatria e Breast Unit Hanno portato un piccolo sorriso nei reparti dell'ospedale

I Vigili del Fuoco di Avellino unitamente al personale dell'Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino, questa mattina hanno fatto visita prima al reparto Breast Unit e poi al reparto di Pediatria dell'Ospedale Moscati. Infatti la Befana puntuale è arrivata per la tredicesima volta a portare doni e dolciumi, anche se con un giorno di anticipo, sia alle donne in degenza al reparto del dottor Carlo Iannace sia ai piccoli degenti della Pediatria. La delegazione guidata dal Comandante Ing. Mario Bellizzi, di cui faceva parte anche la presidente dell'UNICEF di Avellino Amalia Benevento, si è intrattenuta in questi reparti per portare un piccolo sorriso.