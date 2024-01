Moscati, infermiere aggredite: "Torno con la pistola". Solidarietà dei sindacati Il Nursind: servono provvedimenti

"Esprimiamo la nostra solidarietà al personale sanitario aggredito durante il turno di notte del 9 gennaio nel reparto di Medicina Generale", affermano Romina Iannuzzi e Michele Rosapane del Nursind. "Purtroppo anche la nostra provincia non è esente da questi gravi episodi di inciviltà. È in corso su tutto il territorio nazionale un escalation di questi fenomeni, come se la professionalità ed il ruolo degli operatori sanitari venisse svalutato e disprezzato al punto da essere additato da una certa utenza come la causa di un malfunzionamento del servizio sanitario, come fossero i colpevoli dei continui disservizi. Per arginare questa deriva doveva intervenire il piano aziendale di prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari che però ad oggi, ci spiace constatarlo a distanza di un anno dalla redazione da parte della Direzione Strategica, resta in stato embrionale mentre sempre nuovi episodi si registrano. Da una nostra analisi in Azienda di fatto questo piano non è stato correttamente diffuso agli operatori sanitari, i moduli di segnalazione degli atti di violenza non sono accessibili, siamo a conoscenza di una serie di aggressioni soprattutto verbali che non vengono denunciate, pertanto parliamo di molteplici casi sommersi. L'Azienda dovrà adottare ulteriori interventi mirati alla prevenzione di questi fenomeni, migliorando in primis la diffusione delle corrette procedure previste dal piano aziendale e puntando sulla formazione del personale e su un eventuale protocollo d'intesa con le Forze dell'Ordine al fine di assicurare interventi immediati", concludono.