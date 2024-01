Avellino, infermieri aggrediti al Moscati: paura nel reparto Il figlio di un paziente avrebbe detto: torno con una pistola

Violenza e follia all'ospedale Moscati di Avellino, dove ieri sera si sono vissuti attimi di grande tensione. Un uomo, identificato come il figlio di un paziente ricoverato nella struttura di Contrada Amoretta, ha dato in escandescenze, proferendo minacce gravi nei confronti degli operatori sanitari. Secondo quanto appreso, l'individuo è entrato nel reparto dove era ricoverato il padre e ha iniziato ad aggredire verbalmente tre infermieri. Il foglio del paziente sarebbe andato in escandescenze perché, a suo dire, suo padre non riceveva adeguata assistenza. La situazione è rapidamente precipitata quando l'uomo avrebbe minacciato di tornare con una pistola, scatenando paura e allarme tra degenti e lavoratori.