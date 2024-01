Mercogliano, anziano trovato morto in casa: era un ex operaio Isochimica Il 76enne Giuseppe Annunziata forse stroncato da un malore

E' stato trovato morto nella sua casa di Mercogliano Giuseppe Annunziata, ex lavoratore Isochimica. Annunziata figurava tra le oltre 200 persone parti civili nel processo che, in primavera, arriverà in appello. Ad ucciderlo molto probabilmente, è stato un malore improvviso. A ritrovarlo senza vita sono stati i vigili del fuoco allertati da parenti e vicini preoccupati perchè il 76enne non rispondeva al telefono e porta di casa. Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social anche di amici ed ex colleghi della fabbrica dei veleni di borgo Ferrovia, che in queste ore stanno attraversando i social .