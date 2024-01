Qualità dell'aria ad Avellino, Legambiente fa il punto e incontra i cittadini Appuntamento il 31 gennaio al Circolo ella Stampa

Legambiente Avellino: appuntamento il 31 gennaio per discutere sulla qualità dell’aria. Torna "Traccia” il percorso di cittadinanza attiva promosso dal circolo Legambiente

Avellino – l’Alveare, in vista delle Elezioni Amministrative 2024. Il prossimo appuntamento è mercoledì 31 gennaio alle ore 18:00 al Circolo della Stampa di Avellino.

Il primo incontro svolto nel mese di novembre è stato un successo: ha infatti visto la partecipazione di trenta cittadini nel quartiere di Valle, riuniti intorno ad un tavolo tecnico

sul Verde Pubblico. Molte le proposte e le discussioni emerse per una città a prova di verde.

Il secondo appuntamento sarà incentrato sul tema della Qualità dell’Aria e vedrà la collaborazione di Legambiente Avellino e della Rete Aura. Un importante momento di confronto con le cittadine e i cittadini, le realtà associative e gli ordini professionali del territorio.

L’obiettivo finale sarà quello di raccogliere le idee da presentare ai candidati e alle candidate alla carica di Sindaco di Avellino e creare così un vero e proprio programma di governo, verso la giusta transizione ecologica. Cinque in totale gli appuntamenti che abbracceranno varie tematiche in luoghi diversi della città, a sottolineare la volontà di essere presenti su tutto il territorio e raccogliere spunti e testimonianze preziose.