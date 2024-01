Dogana di Avellino, lavori in corso per il risanamento delle antiche pareti Questa mattina sopralluogo nel cantiere del sindaco Festa

Lo scorso novembre sono iniziati i lavori di restauro della Dogana di Avellino. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto, la Mar.Sal. Restauri, si è messa all'opera per restituire al monumento simbolo del centro storico il suo antico splendore. Una gestazione travagliata quella della nuova Dogana. In principio fu Fuksas, l'annuncio roboante del sindaco Festa, ma ben presto l'archistar decise di rinunciare; da lì un paio di false partenze che ne hanno inevitabilmente ritardato la riqualificazione. Ora i lavori sembrano andare avanti con regolarità anche se i fondi per completarli saranno assorbiti dalla nuova programmazione. Questa mattina il sindaco Festa ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di piazza Amendola. "Continua l’intervento di riqualificazione della nostra amata Dogana. Stiamo effettuando il risanamento delle antiche pareti dello storico monumento". "Poi - aggiunge il primo cittadino - saranno apposti i micropali nel sottosuolo per ottenere una solida messa in sicurezza e completare i lavori che riconsegneranno alla nostra città questa splendida struttura con tutte le sue funzioni".