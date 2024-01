Piantedosi e quella passione per il calcio: il Ministro dialoga con Bartoletti Tifosissimo dell'Avellino l'esponente del governo sarà protagonista di un dibattito a Pietrastornina

Tifosissimo dell'Avellino e appassionato di ciclismo che pratica appena riesce a trovare qualche giorno libero per arrampicarsi sui tornanti di Montevergine. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è sempre qui in Irpinia a respirare l'aria della sua terra. E ci torna appena gli impegni di governo gli danno un pò di tregua.

Di sicuro sarà lui il protagonista sabato nella "sua" Pietrastornina perché c'è un appuntamento che non può perdere. E, sì, perché sbarcherà in Irpinia un mito del giornalismo sportivo, uno come Marino Bartoletti, sagace e arguto come pochi, che ha sempre raccontato il calcio con leggerezza e intelligenza, consapevole che in fondo parliamo di uno sport popolare che accende le passioni della gente.

Il Ministro Piantedosi è presidente del circolo Petra Strumilia, che sempre si spende per organizzare iniziative sociali e di cultura. E in questo ruolo sarà lui a ravvivare il dialogo con il giornalista Marino Bartoletti autore del libro dal titolo "La partita degli Dei". Appuntamento da segnare in agenda il 20 gennaio alle 19.30 presso la chiesa Maria SS Annunziata, corso Partenio a Pietrastornina.