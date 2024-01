Neve in Irpinia, nel pomeriggio situazione in miglioramento In mattinata non si sono registrati particolari disagi

Maltempo in Campania, l'allerta meteo annunciata nei giorni scorsi è arrivata puntuale anche in provincia di Avellino. Sin dalle prime ore dell'alba tetti appena imbiancati ad Avellino e in altri centri irpini. Nella foto la suggestione del Santuario di Montevergine. Circolazione regolare sulla A16 all'altezza della galleria di Monteforte. Situazione più complicata in Alta Irpinia, in particolare sull'Ofantina. Molti comuni, come Grottaminarda e Ariano Irpino, causa neve, hanno deciso ieri la chiusura delle scuole ma non c'è stata la tanto temuta nevicata e la gelata. “La situazione meteo sta volgendo ad un miglioramento – dichiara il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera – noi ci siamo mossi anticipatamente con il Coc e la chiusura delle scuole per prevenire l'eventuale emergenza. Qualche disagio in più nei comuni circostanti e in quelli un po' più isolati, a Frigento come a Trevico, ma complessivamente la situazione è sotto controllo”. Nel pomeriggio, residui fenomeni interesseranno l’Alta Irpinia, poi le condizioni atmosferiche miglioreranno ovunque.