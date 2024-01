Turismo e territorio, l’Amabile incontra l’assessore regionale Casucci Venerdì 26 gennaio studenti a confronto con il rappresentante di Palazzo santa Lucia

“Turismo e territorio. L’Amabile incontra la Regione”. E’ questo il titolo dell’incontro-seminario in programma venerdì 26 gennaio 2024 a partire dalle ore 11 presso l’Aula magna dell’Istituto tecnico economico “Luigi Amabile” di Avellino. Gli studenti del complesso scolastico di via Morelli e Silvati avranno la possibilità di dialogare e, al tempo stesso ,confrontarsi con l’Assessore regionale al Turismo e alla Semplificazione amministrativa, Prof. Felice Casucci. Ad introdurre i lavori sarà il Dirigente scolastico Prof. Antonella Pappalardo. Moderera' l’avvocato Almerigo Pantalone.

“Il turismo – afferma la Preside Pappalardo – alla luce degli ultimi dati di settore continua a rappresentare uno degli elementi di traino per l’economia sia del Paese sia della regione Campania. Da sempre il nostro Istituto, accanto al percorso didattico-formativo, rivolge una grande attenzione agli sbocchi professionali: dal marketing alla gestione aziendale fino all’organizzazione dei flussi turistici. Mi sia consentito di ringraziare pubblicamente l’Avvocato Almerigo Pantalone per l’importante contributo all’allestimento dell’incontro e l’Assessore regionale Casucci per l’opportunità offerta alla nostra scuola. Intraprendere un dialogo istituzionale può rappresentare una proficua opportunità per rinsaldare e strutturare al meglio il rapporto tra scuola, territorio ed enti”.