Eurochocolate Avellino, Tommaso Foglia è il secondo special guest dell’evento L'evento in programma dal 9 al 14 febbraio

Tommaso Foglia è il secondo special guest della prima edizione di “Eurochocolate” Avellino. Il suo nome, dopo quello già annunciato di Iginio Massari, impreziosirà ulteriormente il grande appuntamento internazionale dedicato al cioccolato in programma ad Avellino, per le vie del centro, dal 9 al 14 febbraio prossimi.

Nato nel 1990 a Nola, figlio di panettieri, Pastry Chef, docente e formatore, Foglia ha maturato esperienze in tutto il mondo: da Roma a Positano, da Marrakesh a Dubai, fino all’Irlanda. Nel 2022 viene nominato Pastry Chef dell’anno secondo la Guida “Gambero Rosso”. Nello stesso periodo, viene scelto come giudice di “Bake Off Italia”.

L’appuntamento con la sua arte pasticcera è fissato per Sabato 10 Febbraio, alle ore 16.00, all'interno dello spazio “Chocolab”, in Piazza della Libertà. «Sono onorato di partecipare e, soprattutto, di poter portare la mia esperienza professionale in un contesto così prestigioso come l’Eurochocolate. – afferma – Si tratta di una manifestazione che dà valore a un ingrediente fondamentale per le creazioni di ogni pasticcere».

Il secondo grande ospite di “Eurochocolate” accorderà ulteriore prestigio all’appuntamento avellinese voluto fortemente dalla vicesindaco con delega al Turismo ed alle Attività produttive, Laura Nargi: «La presenza di Foglia, tra i più famosi ed apprezzati maestri pasticcieri del mondo, testimonia ulteriormente quanto sia alta l’asticella della qualità del grande evento internazionale che ci apprestiamo ad ospitare. La sua maestria e le sue rinomate capacità renderanno uniche le performance alle quali sarà possibile assistere nel ricco “Chocolab” di Piazza Libertà, attirando turisti e buyers da ogni luogo. Avellino – conclude - si prepara davvero a diventare la meta irrinunciabile di tutti i golosi e gli appassionati del cioccolato».

«Siamo molto felici di ospitare in questa prima edizione di “Eurochocolate Avellino” un affermato professionista come Tommaso Foglia. - aggiunge il Presidente di “Eurochocolate”, Eugenio Guarducci – Abbiamo ancora margini per accogliere nuove proposte capaci di garantire un’ottima visibilità oltre che un meritato riconoscimento al lavoro di coloro che operano con passione e qualità in questo territorio».

E’ dunque in fase di completamento il programma delle attività didattiche e culturali della prima attesissima edizione di “Eurochocolate Avellino”, alla quale contribuiranno anche importanti protagonisti del mondo della pasticceria, cioccolateria, gelateria e ristorazione del capoluogo irpino. A partire dalle ore 16.00 di Lunedi 22 Gennaio, sarà possibile prenotarsi online sul sito ufficiale dell’evento per partecipare agli special event inseriti nel ricco calendario di appuntamenti. Scrivendo a “info@eurochocolate.com”, sarà possibile candidarsi con un’iniziativa da inserire nel calendario dei Cooking Show e richiedere informazioni per partecipare al “Chocolate Show”, il grande mercato del Cioccolato che animerà Corso Vittorio Emanuele.