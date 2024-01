Lady chef e allievi cuochi, gara ai fornelli dell'Istituto Alberghiero Il concorso culinario valevole per l'accesso alla finale nazionale che si terrà a Rimini

Le migliori Lady Chef della Campania e i migliori Allievi degli Istituti Alberghieri Campani aderenti all'Unione Regionale Cuochi della Campania, e quindi alla Federazione Italiana Cuochi domani si daranno battaglia dietro ai fornelli delle cucine dell’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi-Doria” di Avellino.

Grazie alla disponibilità della dirigente scolastica, prof.sa Maria Teresa Cipriano, nella prestigiosa scuola di Avellino scenderanno in gara per contendersi l’accesso alla finale nazionale di “Migliore Professionista Lady Chef d’Italia” e “Miglior Allievo Istituti Alberghieri” che si terrà il prossimo mese a Rimini, durante i Campionati della Cucina Italiana, i rappresentanti delle Associazioni campane.

Il concorso culinario, rivolto esclusivamente alle cuoche professioniste e agli allievi iscritti alla FIC, vede in gara infatti in Campania le donne chef e gli allievi selezionati dalle Associazioni provinciali di appartenenza ovvero: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Sorrento, Stabiese- Equana- Monti Lattari, Torre del Greco area nolana- vesuviana-strianese. L'organizzazione della manifestazione è a cura dell' Unione Regionale Cuochi della Campania, presieduta da Luigi Vitiello, ed intende anche promuovere i prodotti di eccellenza della Campania. “I partecipanti – spiega il Presidente dell’Unione Regionale Luigi Vitiello - dovranno realizzare e presentare dei piatti nel totale rispetto della tematica del concorso, così come regolamentato anche nell’evento nazionale. I vincitori della selezione di Avellino parteciperanno e rappresenteranno la Campania alla fase finale che si terrà nelle prossime settimane a Rimini”.

All’evento di domani che si svolgerà nelle moderne e attrezzate cucine della sede dell’Alberghiero di Avellino interverranno diversi chef campani e di altre regioni limitrofe. La gara avrà inizio verso le ore 10.00.