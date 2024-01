Salvaguardia dell'ambiente: concorso per l'assegnazione di 20 borse di studio L’Osservatorio Regionale sulla Gestione Rifiuti contribuisce all’informazione degli studenti

Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l’Assessorato all’Ambiente, l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti bandisce un concorso per assegnare 20 borse di studio, per l’anno scolastico 2023/2024, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado della Regione Campania.

Finalità

L’Osservatorio Regionale sulla Gestione Rifiuti contribuisce all’informazione e formazione degli studenti sul tema dei rifiuti attraverso iniziative dirette alla conoscenza del ciclo integrato dei rifiuti regionale, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e ai principi dell’economia circolare.

Obiettivo

dell’Avviso è sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della sostenibilità ambientale, attraverso un approccio diretto verso un modello circolare in cui il valore dei prodotti e dei materiali venga mantenuto nell’economia il più a lungo possibile.

Destinatari

Il presente Avviso è rivolto - per l’anno scolastico 2023-2024 - alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado della Regione Campania. Ammontare delle borse di studio Le borse di studio, suddivise per ogni singola Provincia e destinate alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, sono così ripartite: • Scuola infanzia - euro 2.000,00 • Scuola primaria - euro 2.000,00 • Scuola secondaria di primo grado - euro 2.000,00 • Scuola secondaria di secondo grado - euro 2.000,00 Nell’ambito di ciascuna Provincia sono attribuite n. 4 borse di studio; una per ogni ordine e grado. Modalità di partecipazione Per partecipare al concorso gli studenti saranno chiamati a produrre, in forma di classe o di gruppo classe, idee e progetti sul tema: “Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. Idee e progetti per trasformare i rifiuti in risorse per la salvaguardia dell’ambiente”. Ogni Istituto potrà partecipare con un solo progetto per ogni ordine e grado nei format di elaborato fisico o elaborato digitale.

Modalità di presentazione elaborato fisico Le scuole che parteciperanno con un elaborato fisico potranno consegnare il proprio progetto con una delle seguenti modalità: A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Segreteria dell’ORGR presso Giunta Regionale della Campania Centro Direzionale Isola C3 14º piano 80143 – Napoli. Mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Segreteria dell’ORGR - Giunta Regionale della Campania Centro Direzionale Isola C3 14º piano Napoli I lavori, a pena di esclusione, dovranno essere accompagnati dalla compilazione del modulo elettronico raggiungibile al link https://forms.office.com/e/YBaCtF4QfQ indicando al punto 12 – Tipologia Progetto: Elaborato fisico (inviato in sede)

Modalità di presentazione di Presentazione elaborato digitale Le scuole che parteciperanno con un elaborato digitale, preventivamente salvato in servizi di cloud storage (ad esempio Google Drive, Dropbox, iCloud, One Drive), sono tenute a trasmettere il proprio lavoro esclusivamente con modulo elettronico raggiungibile al link https://forms.office.com/e/YBaCtF4QfQ Al fine di consentire il download degli elaborati trasmessi, sarà opportuno utilizzare servizi di cloud storage che garantiscano la validità del link trasmesso per almeno 15 giorni dalla data dell’invio.

Termine di presentazione dei Progetti

I progetti potranno essere inviati, secondo le modalità richiamate, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC entro il termine del 30 aprile 2024 alle ore 12.00. Ai fini dell’ammissione dei progetti faranno fede il timbro postale e/o la data di ricezione degli elaborati.

Commissione di Valutazione I progetti saranno valutati da apposita Commissione composta da esperti dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, dal personale della struttura amministrativa della UOD 50.17.02 e dal personale della Segreteria di Presidenza dell’Osservatorio, nominata con successivo provvedimento del dirigente della UOD 50.17.02. La Commissione attribuirà, nell’ambito di ciascuna Provincia, n. 4 premi, alle scuole partecipanti distinte per i rispettivi gradi: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Nel caso in cui per una Provincia si verifichi una mancanza di partecipazione di scuole dell’infanzia e/o primarie e/o scuole secondarie di primo grado e/o scuole secondarie di secondo grado, il premio vacante verrà assegnato alla prima scuola, non classificata, con punteggio superiore (attribuito dalla Commissione esaminatrice).

La Commissione valuterà i lavori presentati tenendo conto dei seguenti criteri: 1. attinenza del progetto al tema del bando; 2. articolazione e sviluppo del progetto; 3. originalità/innovazione del progetto. I punteggi attribuiti per ogni criterio saranno riportati su base 100.

Premiazione dei vincitori I premi saranno consegnati dal Presidente dell’ORGR senatore Vincenzo De Luca durante il Green Symposium 2024. Sarà cura della Segreteria di Presidenza dell'ORGR comunicare agli Istituti risultati vincitori la data e il luogo della premiazione.

Informazione sull’Avviso Il presente Avviso è pubblicato sul sito Regionale http://www.regionecampania.it nella sezione “La Regione Informa”, sul sito http://orgr.regione.campania.it sezione “Avvisi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Quesiti e richieste di chiarimenti possono essere inviati, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: uod.501702@pec.regione.campania.it. Per ogni altra informazione è possibile telefonare alla Segreteria di Presidenza dell’ORGR ai seguenti recapiti: 081.7969120/ 081.7969121.