Nasce in Campania lo sportello d’ascolto psicologico regionale del M.I.D Prenderà il via già alla fine di febbraio

Nasce e prenderà il via già dalla fine di febbraio lo sportello psicologico regionale gratuito del M.I.D. che si chiamerà: “Dedicated Free Psycological Help Dedsk MID”.

A guidarlo sarà la Dottoressa Franca Rosaria Esposito iscritta regolarmente alla nostra realtà e con il coinvolgimento se sarà necessario anche di altre figure professionali da lei scelte.

L’iniziativa in fase sperimentale sarà dedicata a persone in difficoltà e in condizioni di svantaggio economico e sociale, principalmente con fascia d’età dai 18 anni in su e previo appuntamento da concordare, con previsione di modalità di ascolto anche on-line in video conferenza comodamente da casa.

Con questa iniziativa vogliamo chiaramente offrire non solo un servizio alle nostre comunità, ma anche venire incontro a tutte le esigenze e emergenze del territorio di nostra competenza conclude il M.I.D.

Le richieste per accedere al servizio potranno pervenire già dalla fine di questo mese per motivi organizzativi al nostro indirizzo e-mail midregionecampania@gmail.com.