Il grido di aiuto degli invisibili: il Mid risponde ma il clochard non si trova Emergenza freddo, la risposta del Movimento Italiani Disabili

Irpinia, terra dell'inclusione e dell'accoglienza, ma per chi veramente? Dall'essere invisibile all'assenza e indifferenza delle istituzioni". Queste sono le parole eloquenti del Movimento Italiano Disabili (M.I.D.), che ha recentemente preso posizione sulle difficoltà affrontate da un senza tetto irpino durante l'emergenza freddo. Il M.I.D. ha riferito di aver udito il grido di aiuto di questa persona attraverso le pagine dei media locali, subito dopo la presentazione di un'iniziativa contro il freddo in collaborazione con la Federazione Campania Misericordie.

Immediatamente dopo aver appreso della situazione, il M.I.D. si è attivato per rispondereall'appello: "Prontamente ci siamo attivati per rispondere all'appello, andando alla ricerca del senzatetto, cercando immediatamente un posto letto almeno per una notte e un pasto caldo".

La solidarietà si è manifestata attraverso una catena di azioni coordinate, coinvolgendo il presidente del comitato A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e la Misericordia di Avellino. Nonostante gli sforzi congiunti, il M.I.D. esprime preoccupazione per la mancanza di notizie sul senzatetto dopo l'intervento.