Due anni fa la scomparsa del maestro di boxe Santoro, un'azalea lo ricorderà Domenica ore 12 ad Avellino la cerimonia in piazza don Michele Grella davanti la chiesa di San Ciro

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Giovanni Santoro, maestro di boxe e di vita. Per ricordarlo, in occasione dell’anniversario la moglie e i figli hanno istallato una azalea japonica in piazza Don Michele Grella (antistante la Chiesa di San Ciro ) nella convinzione che nessuno muoia finchè ci sarà qualcuno a ricordarlo. Domenica 28 gennaio 2024 alle ore 12 è previsto lo scoprimento della targa annessa alla pianta alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Avellino Giuseppe Giacobbe.