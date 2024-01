Avellino, cambia il percorso dei bus: istituito senso unico in via Gesualdo Dal 29 gennaio parte il nuovo dispositivo

Dal 29 gennaio sarà istituito il senso unico in via Carlo Gesualdo ad Avellino. Il provvedimento disposto dall'ufficio di polizia municipale si è reso necessario per la modifica del percorso dei bus del servizio pubblico. Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell’area interessata dalle ore 07.00 del 29 gennaio 2024 via Carlo Gesualdo sarà a senso unico con direzione di marcia da via Morelli e Silvati a via Palatucci. Disposto anche il divieto di fermata su ambo i lati di via Carlo Gesualdo nel tratto compreso tra il civico 1 (Commissione Tributaria) e l’intersezione con via Palatucci