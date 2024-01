La protesta dei trattori arriva in Irpinia: cortei ad Avellino e Flumeri Sotto accusa le politiche agricole dell'Europa

La protesta dei trattori arriva in Irpinia. Una forte mobilitazione anche nelle aree interne come in tante realtà italiane ed europee. Sotto accusa le politiche agricole dell'Europa, con la richiesta al governo di un intervento a loro sostegno.

Concentramento nell'area industriale di Flumeri, in Valle Ufita a partire da domenica pomeriggio 28 gennaio alle ore 15.00. Sit-in che proseguirà nella giornata di lunedì. Prevista la partenza in direzione Grottaminarda alle ore 11.00 con corteo fino all'autostrada e sosta in un'area adiacente. Martedì la partenza verso Avellino.

La foto che vedete della locandina è stata diffusa dall'organizzazione: "Difendere il cibo italiano è un impegno di tutti".

Questo è lo slogan della manifestazione, programmata per domenica 28 gennaio con inizio alle ore 9.00 vedrà una massiccia partecipazione di agricoltori, allevatori e imprese campane ad Avellino ex piazza Macello. E' questa la tappa principale.

"Difendere il cibo italiano è un impegno di tutti. Una protesta contro il cibo in provetta, l'aumento dell'irpef, il taglio dei contributo gasolio, i sindacati corrotti e complici del disastri economico.