Turismo, la sfida delle aree interne: Casucci scommette sull'Irpinia L'assessore regionale: "Non solo Eurochocolate, si punti sulla filiera religiosa"

Il turismo nelle aree interne può e deve crescere per un'offerta integrata e sempre più qualificata. L'assessore regionale al ramo Felice Casucci ha incontrato in mattinata gli studenti dell'istituto Amabile.

"Palazzo Santa Lucia lavora tanto non solo sulle aree costiere - ha assicurato - lo faremo anche alla borsa internazionale di Milano e sperando che qui presto possa ripartire la Fondazione Sistema Irpinia. Bene eventi come l'Eurochocolate e le buone presenze registrate a Natale ma per un ulteriore step di crescita serve valorizzare sempre di più assett strategici per questi territori".

“I grandi eventi sono sempre un’occasione, un’opportunità, tant’è che di Eurochocolate verranno a parlare i rappresentanti del Comune di Avellino a Milano, alla Borsa Internazionale del Turismo. Non dobbiamo però concentrarci solo sui singoli eventi, che creano comunque un’attrattività turistica, ma in ogni caso limitata nel tempo. Noi dobbiamo garantire ad Avellino l’opportunità di ricevere visitatori tutto l’anno, e Avellino questa opportunità ce l’ha" - assicura Casucci.

"Ho un grande legame con l’Irpinia, so quanto possa attrarre tutta quest’area territoriale, dalle grotte del Caliendo al Laceno per finire a Montevergine e la ribalta del novecentenario. È una logica di lungo respiro, in particolar modo legata al turismo religioso e alla musealizzazione diffusa".