Anagrafe canina: la Regione Canpania sospende procedura sulla tracciabilità Confronto per definire regole condivise nell’esclusivo interesse degli animali e dei proprietari

In merito all'applicazione della procedura relativa all'obbligo di registrazione all’anagrafe canina per definire la tracciabilità, in considerazione dei chiarimenti sull'applicabilità fattuale richiesti da cittadini e associazioni, è stata data indicazione agli uffici regionali di avviare un confronto con le parti interessate, per definire regole condivise nell’esclusivo interesse degli animali e dei loro proprietari, nell’ambito delle normative regionali, nazionali ed europee. Nelle more di tale confronto, è stata data l'indicazione di sospendere la procedura in atto.

l mondo animalista campano esprime enorme soddisfazione per il “congelamento” della procedura operativa A 017 in tema di anagrafe canina annunciato dalla Regione Campania.

"E’ il risultato del lavoro sinergico di volontari animalisti, consiglieri regionali e di tutti i capogruppo dei gruppi consiliari (che nella giornata di ieri avevano depositato una richiesta sul tema al presidente De Luca). Ora attendiamo la convocazione di un tavolo di discussione per la definizione di regole condivise con gli stakeholder di settore che ridisegni i contenuti della procedura A 017.

I volontari animalisti, sicuramente soddisfatti del primo risultato, confermano la manifestazione indetta per il 31/01/2024 alle ore 11.30 presso Palazzo Santa Lucia, al fine di rappresentare l’indispensabilità e l’improcrastinabilità di misure correttive della normativa regionale in tema di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione."