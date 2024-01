Protesta trattori, Sarno: "Inaccettabili regole europee, portano a chiusure" Il sindaco di Volturara esprime solidarietà agli agricoltori irpini

"L'Amministrazione comunale di Volturara Irpina è accanto agli agricoltori volturaresi che stamani sono partiti da piazza Vittorio Veneto per manifestare contro quelle politiche di "sostenibilità ambientale" dell'Unione Europea che hanno finito per tutelare poco l'ambiente e penalizzare tantissimo le già fragili economie dei nostri agricoltori." Così in una nota il Sindaco di Volturara Irpina, Marino Sarno.



"E' evidente - aggiunge Sarno - che a Bruxelles devono sforzarsi di trovare un equilibrio tra la tutela ambientale e le esigenze economiche di tutto il settore agricolo. Non possiamo certo accettare che le regole eccessivamente stringenti volute dall'Unione mortifichino ancora chi già vive in condizione di seria difficoltà economica, rischiando di portare alla chiusura tante aziende che non solo hanno fin qui assicurato alle nostre famiglie prodotti di altissima qualità, ma che hanno anche garantito un futuro e un lavoro a tantissime persone. La nostra vicinanza - chiude il primo cittadino - va anche a tutti gli agricoltori irpini."