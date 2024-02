Festa della Candelora a Montevergine: in migliaia per onorare Mamma Schiavona Tra i presenti Vladimir Luxuria e le drag queen Karma B

Fede e folklore, tammorre e preghiere, canti a distesa, diritti civili, arte e cultura: ogni 2 febbraio viene celebrata una ricorrenza unica che in Campania che apre il ciclo Mariano, una festa contemporanea, un evento fluido, capace di tenere dentro sia la liturgia che l’evento popolare condiviso. Celebrazione religiosa, ma allo stesso tempo anche processo culturale e politico.

Questa mattina la carovana che onora la madonna di Montevergine è salita in vetta per dare avvio all'evento più atteso dell'anno. Madrina d'eccezione come ogni anno ovviamente Vladimir Luxuria ma quest'anno vi erano anche le Drag queen più famose d'Italia, le Karma B.

L'edizione di quest'anno dedicata al maestro Marcello Colasurdo scomparso qualche mese fa. E poi la novità: la kermesse si associa alla prevenzione con la carovana Hermes, la Komen Italia darà avvio a un nuovo progetto di tutela della salute della popolazione transgender e di genere non conforme.